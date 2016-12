Plus d'infos sur le spectacle Revue, cendrillon Le Temps D'aimer à Perreux

Le spectacle Revue, cendrillon Le Temps D'aimer a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Perreux 2017.

VALABLE DU 17/09/2016 AU 18/06/2017 RESERVATION OBLIGATOIRE AU : 03.86.91.63.41 (sous réserve de disponibilité) Non valable les 24 et 31 décembre.

Nouveau spectacle de la Ruche GourmandeCendrillon le temps d'aimer« Un jour mon prince viendra, un jour il m'aimera.... et patati et patata toute la journée ça n'arrête pas. »Non, ce n'est pas ça.Cendrillon rejette l'amour,Cendrillon n'attend pas l'amour,De toute façon, Cendrillon n'est vraiment pas aidée: LE PRINCE ne sait pas aimer, il aime « regarder les filles », il est un « machistador de la drague » et en plus il l'avoue !La BELLE-MERE et sa FILLE ne l'aiment pas, elles sont bêtes et méchantes.Heureusement, Cendrillon a une bonne étoile, une star:LA MARRAINE LA BONNE FEE, une drag queen totalement hystérique et un petit compagnon GUS GUS , une grosse souris qui déborde d'amour.Malgré tous ces obstacles, Cendrillon tombera-t-elle amoureuse pour la première fois?Malgré toutes ses conquêtes, le prince tombera-t-il amoureux pour la première fois ? Bon, le mieux c'est que vous veniez voir ce nouveau spectacle Cendrillon le temps d'aimer On vous réserve de délicieuses surprises dont vous ne vous remettrez pas de si tôt !C'est en pensant à chacun et chacune d'entre vous que nous avons écrit ce spectacle, composé les musiques, crée les costumes et les chorégraphies. Au plaisir de partager avec vous tous ces moments de bonheur.Toute l'équipe de la Ruche Gourmande.