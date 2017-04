Plus d'infos sur le spectacle Ouverture facile à Auxerre

Les Midis au Théâtre ? Un moment de détente culinaire, une petite pause dans le vacarme de la vie, un déjeuner simple et tranquille... Et pourquoi pas un peu de musique et de champagne... Tout s'annonce bien, cela va être merveilleux... Pour vous. Quant à ce couple attablé là-bas, rien n'est moins sûr ! Avec La formule du bonheur, présentée la saison dernière au Théâtre, Rainer Sievert nous a montré avec quel brio inimitable il sait conjuguer les saveurs tragi-comiques de la vie. Acide, sucrée, amère et salée : elles seront toutes au rendez-vous de ce déjeuner amoureux et burlesque pour deux acteurs... Vous reprendrez bien quelques fous rires ?

entrée libre 16-17

